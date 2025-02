Goots kritisch over situatie in Beerschot: "Je neemt zo het laatste sprankeltje hoop weg"

Beerschot heeft het steeds moeilijker in de strijd tegen degradatie. Het mogelijke vertrek van kapitein Thibaud Verlinden naar OH Leuven maakt de situatie er niet beter op.

Analist Patrick Goots zegt in de Gazet van Antwerpen dat als hij in de schoenen van trainer Dirk Kuyt stond, hij al lang was vertrokken. Goots vindt namelijk dat de club niet goed omgaat met de situatie en dat de hoop om te blijven voetballen in de Jupiler Pro League steeds kleiner wordt.

Volgens Goots lijkt er een interne miscommunicatie te zijn binnen de club. Hij verwijst naar een uitspraak van Dirk Kuyt eind december, waarin de coach sprak over versterking in januari. Goots denkt echter dat Kuyt misschien doelde op het vertrek van spelers in plaats van het versterken van de ploeg.

Met het vertrek van enkele belangrijke spelers, zoals Keita en nu waarschijnlijk Verlinden, groeit de onzekerheid in de Beerschot-selectie. Goots waarschuwt dat andere spelers nu beginnen te twijfelen over de toekomst van de club en het project van United World. “Je neemt zo het laatste sprankeltje hoop weg", aldus Goots.

Beerschot heeft nog steeds de kans om zich te redden, maar de situatie wordt steeds moeilijker. Na de verliespartij tegen Genk moet de club snel weer punten pakken.

De toekomst van Beerschot is volgens de analist onzeker. Het wordt een zware klus voor trainer Kuyt. "Hij zal zijn ploeg niet in de steek laten, ook al zie ik het héél somber in", besluit Goots.