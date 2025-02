Thibaud Verlinden legt uit waarom hij voor een nieuw avontuur bij OH Leuven koos: "Dat speelde zeker mee in mijn beslissing"

Thibaud Verlinden is niet langer een speler van Beerschot. Hij maakte maandag de overstap naar OH Leuven.

Opvallend moment voor Genk-Beerschot: geen Thibaud Verlinden op het wedstrijdblad. Maar dat was duidelijk wel de bedoeling, alleen mocht hij van het bestuur plots niet meer spelen.

Coach Dirk Kuyt was woedend, want hij was hier niet correct van op de hoogte gebracht. Eerst was er sprake van een vertrek naar een Duitse club, maar uiteindelijk werd het nog wat pijnlijker voor Beerschot.

Want het nieuws lekte niet veel later uit dat Verlinden voor OHL zou kiezen. Uiteindelijk maakte OH Leuven zijn transfer maandag ook bekend. De Belg reageerde zelf al kort op het clubkanaal van zijn nieuwe ploeg.

"OH Leuven is een heel mooie club met fanatieke supporters, maar het is ook een club met ambitie. Dat past bij mij en ik wil hier de volgende stap zetten in mijn carrière", klinkt het.

"Dat ik Gyorgy en Fred ken van bij Beerschot heeft ook zeker meegespeeld in mijn beslissing. Het voelt vertrouwd aan en ik heb dat nodig om mijn beste niveau te halen. Ik wil hier mijn goed seizoen doortrekken en de komende jaren met OH Leuven hoger mikken", besluit Verlinden.