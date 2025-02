Bocht van 180 graden: Stijn Stijnen kan opnieuw rekenen op ervaren speler na maanden onmin en blessure

De komende maanden kan Stijn Stijnen opnieuw rekenen op de ervaren Stef Peeters om met Patro Eisden Maasmechelen promotie richting de Jupiler Pro League

Afgelopen zomer was het een ferm bommetje bij Patro Eisden. Stijnen gaf toen via de clubmedia aan dat hij niet langer rekende op de 32-jarige middenvelder Stef Peeters.

"Na gesprekken tussen Stef en mijzelf ben ik tot de conclusie gekomen dat we niet op dezelfde lijn zitten op voetbal/technisch en tactisch gebied", gaf de coach toen aan.

Stef Peeters is terug

Nu is er echter een ferme ommekeer in het verhaal. Stef Peeters is opnieuw deel van de A-kern en kan zo proberen de promotie richting Jupiler Pro League te gaan verzekeren met Patro Eisden Maasmechelen.

"Stef was de voorbije maanden geblesseerd en heeft hard gewerkt om weer fit te worden. Hij kan binnenkort opnieuw aansluiten bij de groep. Ik heb een goed gesprek met hem gehad over zowel het verleden als de toekomst."

"Uit dat gesprek bleek dat Stef opnieuw een belangrijke rol voor ons kan spelen. Zijn instelling was zodanig positief dat de beslissing makkelijk was", aldus Stijn Stijnen over de zaak. Patro Eisden staat momenteel vierde in de Challenger Pro League en heeft nog uitzicht op rechtstreekse promotie.