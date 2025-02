Ex-winnaar van de Gouden Schoen Sven Kums zegt wie hem dit keer moet winnen: "Er maakt maar één iemand aanspraak"

Sven Kums blijft een belangrijke pion bij KAA Gent. Zowel in de kleedkamer als op het veld heft hij nog veel waarde.

De Gouden Schoen wordt dinsdagavond uitgereikt. Sven Kums won hem in 2015, en heeft ook een heel duidelijke mening over wie hem deze editie, bijna tien jaar later, moet winnen.

"Er maakt volgens mij één iemand aanspraak: Hans Vanaken", is de middenvelder van KAA Gent zeer duidelijk. "De afgelopen tien jaar was hij de meest constante speler in onze competitie."

"Hij is vrijwel nooit geblesseerd of afwezig - dat is héél straf. En als hij afwezig is, dan voelt Club dat. Cameron Puertas had een grote uitdager geweest, alleen vertrok hij vorige zomer. Er zijn dus weinig twijfels over Vanaken", besluit hij.

Bijna iedere JPL-speler die ernaar gevraagd wordt noemt Vanaken. Het is nog even afwachten, maar behoudens een grote verrassing lijkt de middenvelder van Club Brugge met de hoofdprijs te gaan lopen.