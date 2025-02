Gouden Schoen Tessa Wullaert voorbij Paul Van Himst na amper negen edities

Tessa Wullaert heeft haar naam opnieuw in de geschiedenisboeken gezet. De aanvoerder van de Red Flames won vanavond haar vijfde Gouden Schoen en verstevigt zo haar status als de grootste speelster die het Belgische vrouwenvoetbal ooit heeft gekend.

Na eerdere overwinningen in 2016, 2018, 2019 en 2023 voegt ze nu ook de editie van 2025 toe aan haar indrukwekkende palmares.

De 31-jarige aanvalster kende opnieuw een sterk jaar bij zowel Fortuna Sittard als Inter Milaan. In Nederland werd ze verkozen tot speelster van het jaar, waarna ze afgelopen zomer de overstap maakte naar de Italiaanse topclub.

Bij Inter vond ze vlot haar draai en was ze meteen beslissend met vijf doelpunten en vier assists in haar eerste vijftien wedstrijden in de Serie A. Ook bij de Red Flames bleef ze een cruciale rol spelen en bewees ze keer op keer haar klasse.

Ondanks haar dominantie blijft Wullaert een speelster die verdeeldheid zaait. Niet door iedereen even geliefd, maar wel enorm gerespecteerd door kenners en collega’s. Haar professionele instelling, scorend vermogen en leiderschap maken haar al jaren een vaste waarde in het vrouwenvoetbal, zowel in België als internationaal.

Op naar record?

Met haar vijfde trofee doet Wullaert beter dan welke Belgische speelster ook en vergroot ze haar voorsprong op de concurrentie. Ze evenaart bovendien het record van Paul Van Himst bij de mannen en zet een nieuwe standaard in het Belgische voetbal. Alleen een zesde trofee lijkt haar nog te scheiden van een status die mogelijk nooit meer geëvenaard wordt.

De vraag die nu rijst: stopt het hier voor Wullaert, of kan ze in de komende jaren haar legende nog verder uitbouwen? Met haar drive en ambitie lijkt er nog geen einde te komen aan haar succesverhaal. Eén ding is zeker: haar naam zal nog lang in het Belgische voetbal weerklinken.

Uitslag

1 Tessa Wullaert 200 punten

2 Marie Detruyer 102

3 Sari Kees 50