Opmerkelijk: deel van de eigen supporters daagt Charleroi voor de rechter

De incidenten van tijdens de wedstrijd tussen Sporting Charleroi en Union Saint-Gilloise blijfven voor ophef zorgen. Zo hebben een dertigtal Storm Ultras de club uit Charleroi voor de rechter gedaagd.

De ontmoeting begin januari tussen Sporting Charleroi en Union Saint-Gilloise blijft voor ophef zorgen. Ter herinnering, werd deze wedstrijd onderbroken toen de Zebra's met 1-0 leidden, omdat fans in de tribune achter het doel, T4 genaamd, pyrotechnisch materiaal gebruikten kort na de rust om de verjaardag van de ultras van SC Preuben Münster te vieren, een Duitse club uit de 2e divisie die sinds 2004 verbonden is met de Storm Ultras.

Direct na het laatste fluitsignaal bekritiseerden de spelers van Charleroi, samen met Mehdi Bayat, deze actie sterk omdat ze vonden dat dit hen uit de wedstrijd had gehaald. Daar hadden zo waarschijnlijk ook wel gelijk in, want Charleroi verloor uiteindelijk nog.

Sindsdien is de situatie tussen de club en haar supporters nog verder geëscaleerd dan voorheen. Er zijn 63 stadionverboden opgelegd aan leden van de Storm Ultras en Block 22.

Als reactie hebben een dertigtal Storm Ultras Sporting Charleroi voor de rechter gedaagd om deze beslissing aan te vechten, weet SudInfo. Een eerste zitting stond gepland voor vanochtend.

Deze is echter uitgesteld naar 25 februari. Een harde klap voor de supporters van Charleroi die nu niet welkom zijn in het stadion en gehoopt hadden op zondag al terug te keren naar de tribunes voor de uitwedstrijd tegen Beerschot, maar nu moeten wachten tot die datum.