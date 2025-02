🎥 'Amuzinho Junior' is aangekomen! Dit zijn de eerste beelden van Amuzu op Braziliaanse bodem

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Francis Amuzu is aangekomen in Brazilië om zijn contract te ondertekenen bij Grêmio FBPA. De eerste beelden van de flankaanvaller op Braziliaanse bodem zijn inmiddels opgedoken.

Het is nog wachten op officiële communicatie, maar Francis Amuzu zal RSC Anderlecht verlaten. De flankaanvaller is aangekomen in Brazilië om zijn contract bij Grêmio FBPA te tekenen.

Ciske kwam eerder vandaag aan op de luchthaven van Porto Alegre. De Braziliaanse fans hebben hem overigens al een nieuwe bijnaam gegeven: Amuzinho Junior.

Francis Amuzu komt naar Brazilië om bij Grêmio te spelen en zijn vrienden op Instagram… 😂



WELKOM AMUZINHO JR.



pic.com/ue0JjTysBl — DataFut (@DataFutebol) 4 februari 2025

De voormalige Rode Duivel kreeg een klein welkomstcomité op de luchthaven. Lokale supporters waren gekomen om hem voor het eerst te zien. Al bleven voetbalgekke taferelen uit.

🚨 EXCLUSIEF! Bekijk de eerste woorden van Francis Amuzu, de nieuwe aanwinst van #Grêmio, bij het verlaten van de luchthaven Salgado Filho.



“Ik ben erg blij om voor zo'n grote club als Grêmio te kunnen spelen. POA is veel beter dan Parijs. En Inter is klein.”pic.com/seEb4uSG6R — C O R I N G A 🎭 (@Coringa1903) 5 februari 2025

Amuzu stapte vervolgens in een voertuig om naar het stadion van Grêmio te gaan. Hij zal daar naar verwachting een contract voor twee jaar ondertekenen. Anderlecht ontvangst ruim één miljoen euro voor het jeugdproduct.