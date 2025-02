Antwerp-bestuurder maakte eerste analyse van voorbije maanden: "De criticasters moeten nu zwijgen"

Antwerp FC staat stevig op de vierde plaats. De oudste club van België steekt de ambities dan ook niet onder stoelen of banken. "Onze huidige prestaties stemmen me tevreden", klinkt het bij Sven Jacques.

"We staan op drie punten van de derde plaats én op één wedstrijd van de finale van de Croky Cup", valt Sven Jacques met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. "Dat stemt me tevreden."

De CEO van Antwerp FC beseft dat er nog ruimte voor verbetering is. "We hebben dit seizoen héél goede met héél slechte wedstrijden afgewisseld. Dat stemt me tevreden."

"Zonder grootspraak doet ook Jonas De Roeck het uitstekend", steekt Jacques zijn coach nog een hart onder de riem. "Hij heeft de criticasters die niet in hem geloofden doen zwijgen."

Al zijn de huidige prestaties niét genoeg voor The Great Old. "Ons seizoen is niet geslaagd als we play-off 1 niet halen én de bekerfinale missen. Europees voetbal is een must."

Een club als Antwerp moet minstens de voorrondes van de Conference League spelen