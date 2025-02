Karel Geraerts doekt boekje open over contact met Club Brugge om coach te worden

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Karel Geraerts zit al eventjes zonder werk. In de voorbije jaren was er het nodige contact met Club Brugge om coach te worden.

Karel Geraerts moest eerder dit seizoen vertrekken bij de Duitse tweedeklasser Schalke 04. Sindsdien heeft hij nog geen nieuwe job gevonden.

“Eind september ben ik bij Schalke op non-actief gezet en sindsdien laat ik alles bewust op mij afkomen”, vertelt Karel Geraerts in Extra Time.

Er waren heel wat geruchten over mogelijke nieuwe jobs die hij zou aannemen. “Maar niet alles wat je leest, is waar. Er wordt veel gezegd en geschreven”, gaat hij verder.

De voorbije jaren werd hij ook geregeld gelinkt aan een mogelijke aanstelling bij Club Brugge. Daar speelde hij zelf 165 wedstrijden.

“"Er zijn afgelopen jaren momenten geweest dat er contact is geweest, maar het was nooit dichtbij”, doet Geraerts een boekje open over alle geruchten.

Geraerts hoopt binnenkort aan een nieuw hoofdstuk als trainer te kunnen beginnen. “Ik sluit niets uit. Zowel België als het buitenland behoren tot de mogelijkheden. Maar op dit moment ben ik in afwachting van een nieuwe kans.”

De match moet in ieder geval groot zijn. “Wanneer ik ergens aan begin, is het wel belangrijk dat beide partijen willen. Ik moet een bepaalde chemie voelen, dan stap ik weer in een nieuwe uitdaging”, besluit Geraerts.