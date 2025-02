Georges Leekens ziet een heel goede reden om Thibaut Courtois weer bij Rode Duivels te halen

Speelt Thibaut Courtois mee in de barragewedstrijden van de Nations League? Die worden volgende maand al beslist.

Toen Rudi Garcia voorgesteld werd als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels viel meteen ook de naam van doelman Thibaut Courtois. De kans is groot dat hij zijn comeback maakt bij de nationale ploeg.

Ook de vader van de keeper van Real Madrid liet deze week op het Gala van de Gouden Schoen horen dat een terugkeer in de maak is. Al is het nog afwachten of dat nu al volgende maand zal zijn tegen Oekraïne.

Voor ex-bondscoach Georges Leekens kan dat niet snel genoeg gaan. “Waarom wachten?”, vraagt hij zich af in La Capitale. “Blijven zoeken naar problemen? Het is altijd beter om samen met een nieuwe coach aan een nieuw avontuur te beginnen.”

Het is duidelijk dat de Rode Duivels goede resultaten nodig hebben na de malaise van 2024. “En daarvoor hebben ze hun beste spelers nodig, inclusief Courtois. We moeten in maart met het beste team spelen.”

Bovendien trekken de Rode Duivels ook naar Genk om een interland te spelen. Op die manier kan Courtois heel veel bijdragen aan het terugwinnen van het vertrouwen van het publiek. “Als er geen fysieke problemen zijn, zal Thibaut er zijn. Rudi Garcia is altijd verplicht om hem weer in te zetten”, besluit Leekens.