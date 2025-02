Hans Vanaken onthult wat Pep Guardiola persoonlijk tegen hem zei tijdens ontmoeting in Manchester

Pep Guardiola kent Hans Vanaken. De coach van Manchester City sprak over de middenvelder aan de vooravond van de Champions League-wedstrijd tussen de Engelsen en Club Brugge. Al heeft de coach onze landgenoot ook persoonlijk aangesproken.

Club Brugge ging met de billen bloot in het Etihad Stadium, maar dat lag niet aan Hans Vanaken. De aanvoerder was wederom één van de sterkhouders bij blauw-zwart. En dat had ook Pep Guardiola gezien.

"Hij kwam toevallig uit zijn kleedkamer toen ik in de spelerstunnel stond", vertelt Vanaken in Het Laatste Nieuws. "Hij lachte meteen naar me en gaf me een hand."

Guardiola sprak ook eventjes met Vanaken. "Het was kort en krachtig. Hij zei dat hij me een goede speler vond en dat ik met mijn manier van voetballen voor rust in de ploeg zorg."

"Het is een prachtig compliment om te krijgen van iemand zoals Guardiola", besluit Vanaken. "Hij is de beste coach ter wereld. Of toch zeker de beste van zijn generatie. Het geeft me een bepaalde trots."