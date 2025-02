Na 3 op 27 met Malinwa: Hasi spreekt over eigen positie, maar deelt ook sneer uit naar bestuur

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De wetten van het voetbal zijn ongemeen hard. Wie als trainer geen punten pakt, ligt er op een bepaald moment gewoon uit.

Het is en blijft een voetbalboutade: Als er gewonnen wordt hebben de spelers het gedaan. Verliest een ploeg, dan is het de schuld van de trainer.

Met 3 op 27 is dan ook duidelijk in wiens richting er ongetwijfeld zal gekeken worden bij KV Mechelen. De ploeg zakte van de vijfde naar de twaalfde plek weg.

De nederlange tegen KV Kortrijk, Cercle Brugge en OH Leuven hebben geen goed gedaan. “Binnen de club is er nog niet met mij gesproken. Maar ik zit al lang genoeg in het wereldje”, zei Besnik Hasi erover aan Het Laatste Nieuws.

“Niemand moet me vertellen hoe het er aan toegaat als je zo lang niet wint. Ik weet dat er druk is. Maar... Soms heb je naast die negatieve resultaten ook geen beleving, vechtlust, mentaliteit, ... En dan moet je ingrijpen. Maar die zaken zijn bij ons nog steeds aanwezig.”

Volgens de trainer is de vechtlust nog altijd aanwezig. De situatie is moeilijk voor de fans, maar die supporters zijn nu nog meer dan anders belangrijk voor Malinwa.

Hasi eindigde alvast met een fikse sneer naar het bestuur. “Als onze zomermercato goed was, zouden we er dit seizoen dichtbij zijn of zelfs deelnemen. Maak de rekening zelf maar”, klonk het.