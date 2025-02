"Problemen tussen Tedesco en mij?" Batshuayi geeft de uitleg waarom hij geen Rode Duivel meer was

De klantenkaart van Michy Batshuayi is helemaal vol. Met Frankfurt begint hij aan een avontuur bij zijn tiende club in zijn carrière.

Woensdag arriveerde Michy Batshuayi in Duitsland bij zijn nieuwe club. Op zijn 31ste veranderde hij voor de tiende keer van club. Dat doen niet veel voetballers.

Maar waarom? “Dat zou je eerder aan de trainers moeten vragen, want overal waar ik gespeeld heb, heb ik gescoord en was ik efficiënt. Ik ben ook altijd professioneel gebleven. Ik heb nergens problemen gemaakt, ik had bij al mijn clubs een heel positief imago”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De komst naar Frankfurt zou ook wel eens het begin van een nieuwe carrière bij de Rode Duivels kunnen worden. Ondertussen is hij al een jaar niet meer opgeroepen. “Uiteraard wil ik opnieuw international worden”, gaat hij verder.

“Tussen Tedesco en mij waren er geen problemen. Hij ging respectvol met me om en legde altijd uit waarom hij me niet opriep. Omdat hij maar twee spitsen nodig, bijvoorbeeld. Maar nu is er een nieuwe bondscoach en ik heb ben hongerig om me aan hem te tonen.”

Het uitstalraam is alvast groot bij Frankfurt. De ploeg staat derde in de Bundesliga en speelt ook nog in de Europa League mee. Uitkijken wat dat wordt dus...