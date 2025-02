Sterke man van OH Leuven heeft wat te zeggen over de transfer van Thibaud Verlinden van Beerschot: "Dat zeiden ze zelfs!"

OH Leuven duikt de laatste zes speeldagen in de Jupiler Pro League in op een tiende plaats. De kloof met het nummer dertien is echter amper drie punten. De Leuvenaars hebben dus nog punten nodig om zich te redden en de playdowns te vermijden.

Het was een drukke maand januari (en begin februari) voor OH Leuven. Ze haalden heel wat spelers in huis en verkochten ook een aantal spelers. Een drukke maand dus ook voor sportief directeur Gyorgy Csepregi.

Vertrekkers én aanwinsten

Ignace N’Dri, Hamza Mendyl, Mickaël Biron verlieten de club, Thibaud Verlinden, Roggerio Nyakossi, Lequincio Zeefuik, Jovan Mijatovic, Ayumu Ohata kwamen er dan weer bij.

"Van alle transfers is Verlinden de enige die niet op voorhand gepland was. Nyakossi, Zeefuik en Ohata hadden we al langer in het vizier. En Mijatovic, dat was een buitenkansje", liet Csepregi in zijn kaarten kijken bij Het Laatste Nieuws.

Huizenprijzen

"Bij Verlinden is de bal aan het rollen gegaan na het onverwachte vertrek van N’Dri. Over die transfer is veel heisa ontstaan. Op TV en in podcasts meende iedereen alle details te kennen over de afkoopclausule, ze zeiden zelfs dat ik dat in Thibauds contract had laten zetten. Niet dus, want hij kreeg in augustus nog een nieuw contract bij Beerschot."

"Ik wist wel van de afkoopclausule, maar dat was te hoog gegrepen voor ons. Als je een huis kan kopen voor een bepaald bedrag, maar vier maanden later voor een fractie daarvan, dan wacht je toch even af? Dat zei ik ook tegen Thibaud, en hij snapte het."