'Verlinden verruilde Beerschot voor OH Leuven, maar... ook deze Belgische topclub deed een poging om de flankaanvaller binnen te halen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thibaud Verlinden verruilde Beerschot VA deze winter voor OH Leuven. De 25-jarige flankaanvaller had ook enkele aanbiedingen uit Duitsland in de schuif liggen. En... ook een Belgische topclub informeerde naar zijn voorwaarden.

1.FC Nürnberg en Holstein Kiel probeerden Thibaud Verlinden te verleiden, maar uiteindelijk zette de flankaanvaller zijn krabbel onder een contract bij OH Leuven. De Leuvenaars betaalden één miljoen euro om Verlinden weg te plukken bij Beerschot. Ook op financieel vlak maakt de voormalige aanvoerder van De Mannekens een mooie sprong vooruit. 90 Minutes Podcast weet dat Verlinden nog een andere Belgische optie had. Ook KAA Gent informeerde naar zijn voorwaarden. Uiteindelijk drukten De Buffalo's niet helemaal door en werd er voor Dante Vanzeir gekozen. Alhoewel? Beide heren zijn niét hetzelfde type. Waren de voorwaarden in Leuven dan toch beter?