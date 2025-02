"Ik weet niet waarom ik zo vaak van club verander": Deze Rode Duivel zit al aan zijn 10e nieuwe club

Op 31-jarige leeftijd zit Michy Batshuayi al bij zijn tiende professionele club. Hij zal proberen te schitteren bij Eintracht Frankfurt in de tweede helft van het seizoen.

Frankfurt heeft nu twee Rode Duivels aangetrokken in zes maanden: "Ik moet Arthur (Theate) bedanken omdat hij een belangrijke rol heeft gespeeld", zei Batshuayi tijdens zijn presentatie bij Frankfurt, meldt Belga.

"Voordat de transfer was afgerond, hebben we veel gesproken over de club, over hoe het hier werkt. Blijkbaar heeft hij wat extra informatie over mij aan de coach gegeven omdat hij nog vragen had", vervolgde Michy.

Eindelijk op de lange termijn?

Batshuayi heeft getekend tot juni 2027. Maar zal hij tot dan blijven? Zijn avontuur bij Galatasaray duurde slechts zes maanden: "Ik heb overal succes gehad waar ik ben geweest. Helaas weet ik niet waarom ik zo vaak van club ben veranderd, je zou de reden aan mijn coaches moeten vragen. Ik heb altijd geprobeerd positief te zijn, professioneel te blijven en een goede indruk achter te laten."

Maar de 31-jarige aanvaller is erg om in de Bundesliga te starten. "Ik ben erg blij hier te zijn en ik voel direct het vertrouwen van de coach. Frankfurt is een grote club, dus het was geen moeilijke beslissing om hier te komen spelen."

Michy Batshuayi wil zich laten gelden naast Hugo Ekitiké en Omar Marmousch vervangen die naar Manchester City is vertrokken: "Ik wil belangrijk zijn voor het team, doelpunten maken, assists geven en zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Als we ons kwalificeren voor Europees voetbal, zal dat een goed seizoen voor ons zijn."