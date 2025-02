Yves Vanderhaeghe wil niet denken aan degradatie, maar... "Moet ik dan de schuld op mij nemen?"

Yves Vanderhaeghe blijft optimistisch, ondanks de pijnlijke nederlaag tegen Westerlo. "Er zijn nog 36 punten te verdienen!" zegt hij strijdvaardig. Toch was de teleurstelling groot.

Kortrijk had de wedstrijd immers in handen: 1-0 voor en een man meer. “We gaven het zelf weg", zucht Vanderhaeghe in KVW. “We stonden goed georganiseerd, maar plots gingen we uit de organisatie lopen. We maakten zware defensieve fouten en lieten kansen liggen.”

Na het hoopgevende gelijkspel tegen Club Brugge kwam de klap extra hard aan. “Ik ben hier snel met de neus op de feiten gedrukt", erkent de coach. “Bij mijn aanstelling was al duidelijk dat we ons serieus moesten versterken. De balans in de ploeg was niet goed, er werd te weinig gescoord en we slikten te veel doelpunten.”

Toch had hij liever sneller met deze kern gewerkt. “Had ik meteen na Nieuwjaar met deze jongens kunnen starten? Ja. Hadden we dan al meer punten? Dat kan. Maar ik ben een coach die werkt met de middelen die hij krijgt", legt Vanderhaeghe uit. “We zoeken nog altijd stabiliteit achterin. Tot nu toe konden we nog geen twee keer met dezelfde verdediging spelen.”

De degradatiestrijd is nog lang niet gestreden, maar het wordt steeds moeilijker. “Iedereen weet dat deze club al twee jaar op zoek is naar stabiliteit", benadrukt hij. “Het is niet meer zoals vroeger, toen Kortrijk vanaf speeldag 1 een stevige ploeg had. We moeten roeien met de riemen die we hebben.”

Wat als Kortrijk toch degradeert? “Dat zou heel jammer zijn", geeft hij toe. “Maar moet ik dan alle schuld op mij nemen? Ik denk dat iedereen de situatie kent. Op mijn 55ste heb ik alleszins nog te veel drive om het voetbalhoofdstuk al af te sluiten.”