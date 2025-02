Done deal: Beerschot verrast stevig en kondigt plots aanvaller aan

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Voor Beerschot wordt het een pittig verhaal om de komende speeldagen nog de playdowns te vermijden. Bovendien moesten ze onlangs ook Thibaud Verlinden laten gaan. Nu hebben ze wel beet.

Beerschot heeft op zaterdag de komst aangekondigd van Rajiv van La Parra aangekondigd. Hij was al even op proef bij De Mannekes en kon nu een contract tekenen.

Op de webstek van Beerschot werd wat meer duidelijkheid gegeven over de omstandigheden waarin de club de transfer heeft weten te regelen.

Rajiv van La Parra tekent contract bij Beerschot na succesvolle proefperiode.



Lees meer op onze website via https://t.co/9VOg8BOkaK.#WeAre13 pic.twitter.com/87qSOTfjtw — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) February 8, 2025

"De Nederlandse aanvaller was deze week op proef aan het meetrainen bij de Mannekes. Deze succesvolle periode heeft ervoor gezorgd dat Rajiv trainer Dirk Kuyt en zijn trainersstaf heeft kunnen overtuigen. Rajiv, 33 jaar, tekent een contract tot het einde van het seizoen, met een optie voor een extra seizoen."

"Rajiv van La Parra, geboren op 4 juni 1991 in Rotterdam, begon zijn jeugdcarrière bij Feyenoord, waarna hij in 2008 de overstap maakte naar het Franse SM Caen. Na periodes bij onder andere SC Heerenveen, Wolverhampton Wanderers, Brighton en Huddersfield Town, speelde hij recentelijk voor Almere City FC. Sinds vorige zomer was van La Parra clubloos. Rajiv wil bij Beerschot zijn carrière opnieuw lanceren."

Indruk gemaakt

"Op zijn 33ste voegt Rajiv heel wat ervaring toe aan de spelerskern. Zo heeft hij onder meer 114 wedstrijden op de teller staan in zowel de Eredivisie als de Engelse Championship. Met Huddersfield Town speelde hij 38 wedstrijden in de Premier League waarin hij ook drie keer wist te scoren."

Ook Sporting Director Murat Akin is in de wolken: “Rajiv heeft indruk gemaakt tijdens zijn proefperiode. Deze goede indruk, gepaard met zijn ervaring, hebben ons doen beslissen om hem toe te voegen aan onze spelerskern.”