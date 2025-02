"Een klap": Charles De Ketelaere spreekt klare taal over relatie met Domenico Tedesco

Charles De Ketelaere kreeg een knappe trofee deze week. Al maakt dat de ontgoocheling van 2024 niet helemaal goed.

Charles De Ketelaere werd dinsdagavond op het Gala van de Gouden Schoen gekroond tot Beste Belg in het buitenland van 2024. Toch speelde hij amper voor de Rode Duivels. Iets wat pijn doet bij onze landgenoot.

“Ik wil niet slecht praten over de vorige bondscoach, maar iedereen zag dat het moeilijk werd. Vincent heeft voor een nieuwe wind gekozen. Voor een nieuw elan”, vertelt De Ketelaere aan Het Laatste Nieuws.

Over zijn gebrek aan speelkansen is hij formeel. “Het is vooral jammer, want ik zat echt in vorm. Na die Europa League-winst met Atalanta was ik met véél honger naar het EK vertrokken. Ik dacht dat ik een rol ging spelen.”

Al was er een keerpunt op het EK. “Maar toen ik ook in die tweede groepswedstrijd, tegen Roemenië, niet mocht invallen, dacht ik: ‘Ik ben hier voor niks.’ Dat was echt een klap. Als voetballer moet je altijd klaar zijn om te spelen, maar na Roemenië ben ik mentaal afgehaakt.”

De Ketelaere bevestigt andermaal dat hij klaar is om één van de dragende spelers van de Rode Duivels te worden. “Daar voel ik me ook klaar voor”, knikt hij.