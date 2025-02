Neerpede-producten hebben grote plannen bij andere topclub: "We dachten allebei dat we grote dingen gingen doen bij Anderlecht"

Anouar Ait El Hadj voelde zich bij Genk niet langer gewenst en koos daarom voor een terugkeer naar Brussel, maar niet naar Anderlecht. "Ik voelde dat ze bij Genk andere plannen hadden met andere spelers. Ik moest niet blijven wachten, maar gaan waar ze in mij geloofden", zegt hij over zijn vertrek.

Bij Union vond hij dat vertrouwen meteen terug. “Chris O’Loughlin wist wat ik kon en wilde de oude Anouar terugzien, die plezier heeft op het veld. ‘Doe je ding, speel zoals de mensen het graag zien,’ zei hij me. Dat heeft me overtuigd", vertelt Ait El Hadj in L'Avenir.

Zijn tijd bij Anderlecht had hem echter niet voorbereid op alles wat nodig is in het moderne voetbal. “Bij Neerpede raakte je veel de bal, en anderen liepen voor jou. Maar in het eerste elftal moet je duelkracht hebben. Vincent Kompany had me dat al gezegd bij Anderlecht. Ik moest sterker worden, mijn spel zonder bal verbeteren", geeft hij toe.

Die boodschap kwam later opnieuw binnen toen hij bij Union tijdelijk niet meer speelde onder Pocognoli. “Het was frustrerend, maar achteraf besef ik dat het goed voor me was. Ik moest mijn fysieke kracht opkrikken. Nu voel ik dat ik in elk duel kan gaan, en de coach heeft me laten weten dat hij me altijd kan brengen", zegt hij.

Ait El Hadj wist dat de overstap naar Union gevoelig lag door de rivaliteit met Anderlecht. “Eerlijk? Ja, ik heb getwijfeld. Maar je moet keuzes maken in je carrière. Ik kon niet weigeren alleen omdat ik bij Anderlecht ben opgeleid. Ik heb veel mooie momenten beleefd daar, maar nu ben ik hier en wil ik het beste geven", zegt hij vastberaden.

Bij Union heeft hij ook Noah Sadiki teruggevonden, een andere Neerpede-product die een nieuwe weg zoekt. “We hebben het erover gehad. We dachten allebei dat we grote dingen zouden doen bij Anderlecht, maar het is anders gelopen. Nu zijn we hier en willen we samen groeien", aldus Ait El Hadj.