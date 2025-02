Nieuwe onthullingen in zaak: ex-profvoetballer chanteert Radja Nainggolan met video's

Radja Nainggolan werd een tijdje geleden opgepakt in een vermeend drugsdossier. Daarover werd gezegd dat hij geld geleend zou hebben aan Nasr-Eddine Sekkaki.

Nu is uitgelekt dat het echter omgekeerd is. Nainggolan heeft het geld geleend van Sekkaki. Door zijn echtscheiding had Nainggolan te weinig cash voor het casino en om uit te gaan, schrijft Het Laatste Nieuws.

Bovendien zou Nainggolan ook gechanteerd zijn door een andere voetballer. Die gegevens worden volgens de krant bevestigd door gerechtelijke bronnen. Frédéric Thiebaut, de advocaat van Nasr-Eddine Sekkaki, wilde vrijdag niks lossen.

“Het is duidelijk dat er geld geleend is, maar er is mogelijk discussie over wie aan wie geleend heeft. Mijn cliënt stelt dat zijn familie de uitlener is”, is het enige commentaar dat Sekkaki’s advocaat gaf.

Het zou gaan om een bedrag van 85.000 euro. Sekkaki zou ook gepraat hebben met een 26-jarige voetballer die Nainggolan chanteerde met een seksfilmpje en gokvideo’s. Het zou gaan om een gewezen profvoetballer uit Mechelen.

Hij zou bij Nainggolan gedreigd hebben om de video’s te lekken aan familie en vrienden, als Nainggolan geen nieuwe ploeg voor hem zou zoeken.

Advocaat Omar Souidi had vrijdagavond overleg met Radja Nainggolan over het uitgelekte nieuws. “We hebben zelf nog geen inzage in het dossier, waardoor het niet mogelijk is om op dergelijke zaken te reageren. We onthouden ons daarom voorlopig van alle commentaar”, klinkt het.