🎥 Bijna had de spelerscarrière van Hernán Losada er totaal anders uitgezien: Bundesligaclub toonde interesse toen Argentijn op een wel erg vreemde positie speelde op het Kiel

Hernán Losada speelde een belangrijke rol als speler bij Beerschot, een club waar hij zowel Germinal Beerschot, Beerschot AC als Beerschot Wilrijk vertegenwoordigde. Tijdens zijn eerste periode bij Germinal Beerschot beleefde de Argentijn een opmerkelijke wending in zijn carrière.

Ondanks dat hij normaal als een aanvallende middenvelder bekend stond, werd hij door de toenmalige trainer Marc Brys ingezet als rechtsachter. In de podcast, MIDMID, vertelde Losada hoe deze onverwachte beslissing zijn carrière bijna in een andere richting had gestuurd.

"Ik schrok ervan toen ik hoorde dat ik als rechtsachter zou spelen", vertelt Losada in de podcast. Volgens de Argentijn had Brys teveel aanvallende opties waardoor hij Losada op de rechtsachter liet spelen.

Desondanks accepteerde Losada de uitdaging om als rechtsachter te spelen, omdat hij liever op het veld stond dan op de bank. "Ik wilde laten zien dat ik goed genoeg was voor Europa en voor België. Als ik als rechtsachter moest spelen, dan zou ik dat doen", vertelde hij.

"Ik heb echt een geweldig seizoen gespeeld als rechtsachter", zegt Losada. In dat seizoen scoorde hij maar liefst zes keer, niet slecht voor een rechtsachter.

Interesse uit het buitenland

De prestatie van Losada als rechtsachter bleven dan ook niet onopgemerkt. Hij werd zelfs gescout door het Duitse Arminia Bielefeld (toen Bundesliga), dat hem als rechtsachter wilde inlijven.

Toch wees Losada de aanbieding af. "Ik vond het een mooie aanbieding, maar ik wilde absoluut niet als rechtsachter blijven spelen. Ik wilde terug naar mijn oude positie." En dat gebeurde uiteindelijk ook. Bij de Ratten werd hij dan ook een icoon op de nummer tien.