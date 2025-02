🎥 Chaos in Turkije: opvallende actie van Dries Mertens zorgt ervoor dat wedstrijd gestaakt wordt

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De wedstrijd tussen Galatasaray en Adana Demirspor werd na een half uur abrupt stopgezet, omdat de spelers van Adana het veld verlieten. Ze waren boos over de beslissing van de scheidsrechter.

De situatie begon in minuut 12, toen Galatasaray een penalty kreeg na een fout op Dries Mertens. De voormalige Rode Duivel ging gretig neer.

Mertens yerde kaldı Galatasaray penaltı kazandı.#GSvADS



Sizce penaltı kararı doğru mu? pic.twitter.com/J5LxXxChIU — Anlık Goller (@golsensorgol01) February 9, 2025

Op de beelden is te zien dat Mertens zelf ook niet zeker lijkt of er echt een fout was, maar de scheidsrechter gaf alsnog een penalty. Alvaro Morata benutte de strafschop en bracht Galatasaray zo op voorsprong.

De spelers van Adana Demirspor waren het niet eens met deze beslissing. Mustafa Alper Avci, de technisch directeur van Adana, riep tijdens een blessurebehandeling zijn spelers naar de zijlijn en beval hen het veld te verlaten.

Dit zorgde voor veel verwarring en het spel werd niet hervat. De scheidsrechter had geen andere keuze dan de wedstrijd te stoppen.

Door de eventuele overwinning zou de ploeg van Dries Mertens zijn leiderspositie extra hebben verstevigd. De voorsprong op Fenerbahçe bedraagt drie punten, met één wedstrijd minder gespeeld.