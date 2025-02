Filip Joos prikt richting Vincent Kompany: "Vrees dat ze er spijt van gaan krijgen bij Bayern"

Vincent Kompany zag afgelopen week met Mathys Tel een jong talent vertrekken bij Bayern München. Hij trok op huurbasis naar Tottenham Hotspur, al bestaat de kans dat hij ook definitief verkast.

Mathys Tel heeft een grote beslissing genomen over zijn toekomst. De jonge Fransman gaf eind januari aan het Bayern München van Vincent Kompany te willen verlaten.

Spijt?

Deze beslissing zou gemotiveerd zijn door zijn gebrek aan speeltijd. Vaak op de bank gelaten, hoopte de vleugelspeler dat zijn situatie zou verbeteren, maar helaas voor hem had de Belgische coach andere plannen.

Chelsea en Marseille aasden ook op hem, maar uiteindelijk is het Tottenham Hotspur dat de diensten van Tel op huurbasis heeft weten te verzekeren. "Ik denk dat ze er spijt van gaan krijgen bij Bayern", aldus Filip Joos in 90 Minutes.

De weelde van Bayern München

"Het is het probleem van de weelde bij Bayern München, maar ik zie hem als een geweldige atleet met een geweldige versnelling. Gnabry, Coman, ... Daar weet je van wat je er kan van krijgen, maar het plafond van Tel ligt volgens mij hoger.

"Hij is jonger. Misschien wilde Kompany een zekerheid op links. De vraag is nu of hij bij Tottenham meer kan spelen, ook al kan hij ook diep in de spits overweg."