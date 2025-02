Analist zwaar onder de indruk van JPL-coach: "Een meesterzet, in België heb ik het nog maar zelden gezien"

KRC Genk staat nog steeds alleen op kop van het klassement met zes punten meer dan Club Brugge, de eerste achtervolger. Coach Thorsten Fink blijft ook week na week indruk maken.

KRC Genk won afgelopen weekend met 2-1 van Cercle Brugge na een knappe prestatie, tegen een sterk Cercle. De Limburgers zijn uitgeschakeld in de Beker, maar willen nu wel vol voor de titel gaan. Dat benadrukte coach Fink nog eens na de uitschakeling tegen Club, met een speech tegenover de fans.

Thomas Chatelle zag het en was duidelijk onder de indruk. "De wedstrijd tegen Cercle begon eigenlijk woensdagavond al. Met Thorsten Fink die het publiek toesprak na de halve finale tegen Club Brugge. Op psychologisch vlak vond ik dat een meesterzet", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

"In België heb ik het nog maar zelden gezien. Een coach die tegelijk de supporters én zijn spelers toespreekt. Zijn signaal was duidelijk. Ze hadden er alles aan gedaan, maar het echte werk begint nu pas. Fink wil kampioen worden met deze ploeg. Het siert hem dat hij niet rond de pot draait. Zeker in Genk, waar ze niet de gewoonte hebben om hun ambities zo luidop uit te spreken", gaat hij verder.

Nu nog vijf wedstrijden te gaan in de reguliere competitie. Het lijkt er helemaal niet op dat Racing nu plots steken gaat laten vallen. Vrijdag volgt de verplaatsing naar Standard, waar weer op de drie punten gemikt zal worden.

"Met het programma dat Genk nog moet afwerken in de reguliere competitie, was dit een heel belangrijke driepunter. Ze moeten absoluut die kloof van zes punten op Club Brugge proberen vasthouden, maar met een zware kalender wordt dat niet evident", besluit Chatelle.