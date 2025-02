De nachtmerrie van de Rode Duivels... en van Club Brugge: deze scheidsrechter krijgt Club voor CL-match tegen Atalanta

De UEFA heeft de scheidsrechters van deze week bekendgemaakt. Club Brugge heeft Halil Umut Meler toegewezen gekregen, die ze maar al te goed kennen.

Woensdag zal Club Brugge de heenwedstrijd spelen van de tussenronde in de Champions League tegen Atalanta, op Jan Breydel. Een wedstrijd die geleid zal worden door Halil Umut Meler, een 38-jarige Turkse scheidsrechter.

Hij heeft enige ervaring, aangezien hij sinds 2015 actief is in de Turkse competitie en sinds 2017 de FIFA-badge draagt. In zijn Europese wedstrijden heeft hij Club Brugge al twee keer ontmoet.

Slechte herinneringen voor het Belgische voetbal

En dat was geen succes voor blauw-zwart. Tijdens de eerste ontmoeting leed het team van Scott Parker een 5-1 nederlaag tegen Benfica. Vorig seizoen kwam Club Brugge hem opnieuw tegen in de terugwedstrijd van de halve finale van de Conference League tegen Fiorentina.

Op weg naar verlengingen scoorde de Italiaanse club vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd. Meler werd niet populair in het Jan Breydelstadion toen hij Denis Odoi in de blessuretijd wegstuurde.

Hij floot ook de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op het EK 2024, waarbij ze met 0-1 verloren van Slowakije, toen maakte hij zich ook allesbehalve populair bij het Belgische publiek. In Turkije stond Halil Umut Meler enige tijd in de schijnwerpers nadat hij op het veld werd aangevallen door de president van Ankaragucu. Hij moest meerdere dagen in het ziekenhuis worden behandeld, waardoor de Turkse competitie werd stilgelegd.