Na een debuut in mineur: deze straffen staan Thibaud Verlinden te wachten na rode kaart tegen Club Brugge

Thibaud Verlinden beleefde een debuut in mineur bij OH Leuven. Hij werd kort na de rust met rood van het veld gestuurd, en OHL verloor later met 1-0 van Club Brugge.

Thibaud Verlinden had er een zware week opzitten. De voormalige kapitein van Beerschot mocht plots niet spelen tegen KRC Genk van het bestuur, tot grote verbazing van coach Dirk Kuyt. Dit vanwege een nakende transfer. Richting Duitsland werd eerst gedacht, maar het werd pijnlijker voor Beerschot. Later op de week tekende Verlinden bij OH Leuven. Geen rechtstreekse concurrent voor de degradatiestrijd, maar toch. Hij speelde afgelopen weekend meteen zijn eerste wedstrijd bij zijn nieuwe club. Hij mocht in de basis starten, maar niet alles liep zoals gepland. Kort na de rust ging hij te hard door op de enkel van Christos Tzolis. Onbedoeld, maar de VAR besloot om in te grijpen, waarna een initiële gele kaart veranderd werd naar een rode. Volgens Het Nieuwsblad heeft het bondsparket één wedstrijd schorsing gevorderd, met één voorwaardelijk en een boete van 1.500 euro. Er werd rekening gehouden met het feit dat dit helemaal niet zijn bedoeling was, en zijn verleden (hij pakte nog nooit rechtstreeks rood). OHL kan nog in beroep gaan.