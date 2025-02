Problemen voor Nsimba? Aanvaller scoort twee keer, maar wordt vroegtijdig gewisseld

Bruny Nsimba zal zaterdagnacht goed geslapen hebben. De 24-jarige spits hielp zijn ploeg met twee doelpunten aan een belangrijke overwinning tegen Sint-Truiden.

Voor het eerst scoorde Nsimba twee keer in één wedstrijd op het hoogste niveau. Na zijn rode kaart tegen Charleroi nam hij sportieve wraak en bewees hij dat hij een geduchte concurrent is voor ploeggenoot Aurélien Scheidler diep in de spits.

Dender kwam op voorsprong door een strafschop. De scheidsrechter legde de bal op de stip na ingrijpen van de VAR, die een handsbal van Van Helden zag. STVV vond dat er eerst een duwfout was gemaakt, maar de beslissing bleef staan.

Nsimba nam de penalty en scoorde. "Ik twijfelde niet om te trappen. We overleggen onderling wie neemt, en ik voelde me goed. Ik wilde onze fans laten juichen", zei hij.

Niet veel later maakte STVV gelijk na een fout van Ferraro. Toch sloeg Dender snel terug. Nsimba stond op de juiste plek en scoorde opnieuw na een goede pass van Ferraro. "Het was belangrijk dat we meteen reageerden. Anders konden we de moed verliezen. Gelukkig stond ik op de juiste plek."

Geen hattrick

Rond de 70ste minuut werd Nsimba gewisseld, tot teleurstelling van sommige fans die op een hattrick hoopten. De aanvaller begreep de keuze van zijn coach. "Nee, ik heb geen spijt. Het was op voorhand beslist. Natuurlijk had ik graag nog een keer gescoord, maar ik voelde wat last aan mijn hamstrings en wilde geen risico nemen." Ook trainer Vincent Euvrard bevestigde dat de wissel uit voorzorg gebeurde.

Alleen topschutter

Dankzij zijn twee goals is Nsimba nu alleen topschutter van Dender met zes doelpunten in 24 wedstrijden. "We hebben vandaag allemaal hard gewerkt. Zonder die inzet hadden we deze drie punten niet gepakt. Dit geeft vertrouwen voor de volgende wedstrijden", besluit de matchwinnaar.