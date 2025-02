De Ketelaere keert (via een omweg) als topvoetballer terug naar Club Brugge: "Ik had de perceptie tegen, hé"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Charles De Ketelaere keert door de grote poort terug in het Jan Breydelstadion. Drie jaar na zijn vertrek is het jeugdproduct een Europese topvoetballer geworden. Hij blikt zelf terug op die weg.

AC Milan betaalde in 2022 net geen 38 miljoen euro om Charles De Ketelaere naar de Serie A te halen. Zijn stop in Milaan bleek minder succesvol dan gehoopt.

"Een club als AC Milan verwacht natuurlijk een direct rendement", haalt De Ketelaere in Het Laatste Nieuws de schouders op. "Ik begon er goed, hé. Maar mijn prestaties waren na enkele weken steeds minder."

De Ketelaere weigert stil te staan bij die valse noot. "Tegen het einde van het seizoen vond ik van mezelf dat ik er opnieuw door aan het komen was. Maar de perceptie had ik tegen, hé. Het geloof was weg."

"Al probeer ik ook in eigen boezem te kijken", gaat de Rode Duivel verder. "Bij Atalanta BC waren ze ook niet tevreden geweest als ik op dat niveau zou gespeeld hebben."

De Ketelaere geeft toe dat hij de transfer naar Milan heeft onderschat. "Ik wist op voorhand dat het systeem me niet voor de volle honderd procent zou liggen. Maar ik wou zo graag gaan…"

"Ik was er te veel middenvelder dan aanvaller", besluit De Ketelaere. "Ik ben na één seizoen dan ook bewust vertrokken. Ik heb mezelf leren kennen en weet nu hoe om te gaan met een tegenslag. En uiteindelijk is het allemaal goed gekomen." (lacht)