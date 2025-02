Ondanks transferitis schittert Maxim Kireev bij de Pallieters, al moet hij wel een enorme domper verwerken voor de topper tegen Zulte Waregem

Met een doelpunt en een grote rol in de overwinning van Lierse op het veld van Eupen was Maxim Kireev de uitblinker van de avond. En dat amper enkele dagen na zijn aangekondigde transfer naar Willem II.

Kireev toonde zich opgelucht en leek bevrijd nu zijn transfer naar Willem II rond is. Toch benadrukte hij dat de overstap hem de afgelopen weken niet heeft afgeleid.

"Ik liep echt niet gebukt onder transferitis", reageerde hij in de Gazet van Antwerpen. "Ik wil dit seizoen schitteren voor Lierse en in schoonheid afsluiten. Dat is mijn motivatie, en tegen Eupen lukte bijna alles."

Geschorst voor Zulte Waregem

De sterke prestatie van Kireev kreeg een domper door een vijfde gele kaart. Hierdoor is hij geschorst voor de topper tegen leider Zulte Waregem.

"Het was serieus balen toen ik de kaart zag", gaf hij toe. "Ik zag mijn tegenstander niet en maakte een fout, maar er was totaal geen opzet. Nu mis ik de confrontatie met onze ex-coach Sven Vandenbroeck, een match die je niet wil missen."

Toch kan Lierse volgens Kireev zonder al te veel druk naar de topper toeleven. "Zulte Waregem heeft veel kwaliteit, maar in de openingsmatch hebben we bewezen dat we niet kansloos zijn. We moeten zonder complexen spelen en onze twaalfde man zal er volledig achter staan."