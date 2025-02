Standard heeft op 90 minuten tijd meer doelpunten geslikt dan in zijn laatste 7 wedstrijden: Philippe Albert en Marc Wilmots willen nog wat kwijt

Ivan Leko heeft deze week veel werk te doen na de 4-2 nederlaag tegen Westerlo. De verdediging was kwetsbaarder dan normaal.

Westerlo was de eerste ploeg die Standard dit seizoen kon verslaan in de heenronde. Vorig weekend waren ze de tweede ploeg die vier of meer doelpunten scoorde tegen de Rouches, na de zware nederlaag tegen Gent.

In 't Kuipje incasseerden de Luikenaars in 90 minuten tijd meer doelpunten dan in hun laatste zeven wedstrijden samen. De verplaatsingen naar de Kempen verliep moeizaam voor de club. De laatste keer dat Standard daar won, stonden Steven Defour en Axel Witsel nog op het middenveld, dat was in september 2010.

Maar los van de geschiedenis, hadden sommigen de teleurstellende prestatie zien aankomen na vijf wedstrijden zonder nederlaag: "We moesten ons verwachten aan deze nederlaag. Westerlo heeft toch de derde beste aanval van de competitie. Aan de andere kant hadden ze achterin enkele afwezigen en Standard kon daar niet van profiteren. Ze missen aanvallende leiders", legt Philippe Albert uit op de set van La Tribune.

Marc Wilmots deelt zijn analyse: "Het is niet rampzalig, maar er moet worden nagedacht. Ze kregen een tactische les met wingers die naar binnen komen. Fossey en Camara wisten niet of ze moesten aandringen. Er waren ook individuele fouten."

Standard en Westerlo zijn dit seizoen elkaars tegenpolen: de Rouches hebben de slechtste aanval van de competitie maar de vierde best verdediging, terwijl de Kemphanen de derde beste aanval en de op drie na slechtste verdediging hebben.