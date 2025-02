Zorgt dit geweldige voordeel ervoor dat Thorsten Fink de JPL-coach is met het grootste luxeprobleem?

We kunnen ondertussen wel stellen dat Thorsten Fink de coach is met het grootste luxeprobleem van de JPL. De kern van Racing Genk is zo breed, dat er iedere week vijf spelers gewisseld kunnen worden zonder echt kwaliteitsverlies.

Thorsten Fink zette afgelopen weekend een halve nieuwe ploeg op het veld in vergelijking met de bekermatch tegen Club Brugge. Dat kan de Duitser allemaal, zonder echt kwaliteitsverlies te merken in zijn ploeg. En dan kan hij nog namen als Tolu of Karetsas brengen.

Het zal ongetwijfeld een van de, of misschien zelfs de grootste sterkte zijn van de Limburgers. Er wordt veel geroteerd, er is gezonde concurrentie en de spelers maken elkaar beter.

"We trainen altijd samen en de coach mixt op training de ploegen vaak, waardoor iedereen weet er moet gebeuren. Iedereen is op elkaar ingespeeld. Je merkt ook dat er geen kwaliteitsverschil is", vertelde Jarne Steuckers.

"Het zal soms wel anders zijn, denk maar aan Oh en Tolu. Maar we hebben veel sterktes in de groep, en dat maakt het de coach wat makkelijker", gaat hij verder. Hij koos bewust voor Oh tegen Cercle omdat hij op de counter wou spelen. Zijn plan werkte toen perfect.

"Dat is goed voor concurrentie, ook op training", beaamt ook Noah Adedeji-Sternberg. "De spelers die starten, die gaan niet rustiger aan doen. Er zitten spelers op de bank die ook minuten willen maken en kwaliteit genoeg hebben. We pushen elkaar allemaal, op een positieve manier", besluit de winger.