📷 CDK krijgt emotionele boodschap van Club-supporters bij terugkeer op Jan Breydel

Vanavond keert Charles De Ketelaere terug naar zijn oude club, Club Brugge. In Jan Breydel ontvangt Club Brugge het Italiaanse Atalanta.

Het belooft een emotionele wedstrijd te worden voor de Belgische aanvaller, die tussen zijn zevende en eenentwintigste furore maakte bij blauw-zwart. De supporters van Club Brugge hebben dan ook niet stilgezeten en hebben een welverdiende boodschap in de Zuidtribune opgehangen: “One at our own, loved by us all - welcome home CDK.”

Sinds zijn vertrek naar Atalanta heeft De Ketelaere zich goed aangepast en is hij inmiddels een bepalende speler geworden. Dit seizoen heeft hij in de Champions League al negen doelpunten achter zijn naam staan, met vier goals en vijf assists.

Hoewel de emoties ongetwijfeld hoog zullen oplopen, is De Ketelaere duidelijk over zijn houding als hij scoort. “Of ik zal vieren als ik scoor? Dat denk ik niet”, zei hij gisteren in Het Laatste Nieuws.

“Het zou een beetje raar zijn als ik heel uitbundig zou vieren in het gezicht van de fans die mij zo lang gesteund hebben. En dat doen ze eigenlijk nog steeds.”

Tijdens zijn tijd bij Club Brugge heeft De Ketelaere in meer dan 120 wedstrijden 25 keer gescoord. Hij werd drie keer kampioen in België. De wedstrijd begon al om 18u45.