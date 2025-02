🎥 Toen José Mourinho de supporters van Anderlecht toejuichte: "Ze waren fantastisch"

Donderdag is het D-day voor Anderlecht tegen Fenerbahçe. De Brusselaars zijn van plan om de troepen van José Mourinho te slim af te zijn.

David Hubert tegen José Mourinho: twee trainers met een enorme ervaring die tegenover elkaar staan. De laatste keer dat Mourinho Anderlecht uitdaagde, was René Weiler de coach van de ploeg.

Weiler had veel kritiek, maar zijn team gaf alles in de kwartfinale van de Europa League 2016/2017. Anderlecht gaf zich niet zomaar gewonnen. Leander Dendoncker scoorde in de blessuretijd van de heenwedstrijd en Sofiane Hanni maakte gelijk in de terugwedstrijd op Old Trafford, waardoor de wedstrijd naar verlenging ging.

Met complimenten van José Mourinho

Het was Marcus Rashford die de droom van Anderlecht doorprikte door 2-1 te scoren dertien minuten voor het einde. José Mourinho was onder de indruk van de weerstand van de bezoekers, aangemoedigd door zeer enthousiaste supporters die de Portugees zelfs persoonlijk had toegejuicht.

"Ze waren fantastisch, ze zongen voor hun team gedurende 90 minuten. Ze duwden hun spelers, wanneer ze achter stonden en op hun sterke momenten. En dat tot op de laatste momenten van de wedstrijd, toen ze uitgeput waren", verklaarde hij destijds.

Achter zijn soms genadeloze uitspraken, weet Mourinho ook lovend te zijn. "Hun team heeft erg goed gespeeld gedurende een uur, ik heb altijd veel respect voor supporters die zo'n reis maken. Ik denk dat het voor Anderlecht een mooie manier is om de competitie te verlaten, met een gevecht tot het einde. Ik wens ze het beste in de Jupiler Pro League toe." Zal hij na deze nieuwe dubbele confrontatie nog steeds zo'n glimlach hebben?