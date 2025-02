Alles wat je moet weten over Ajax, de tegenstander van Union in de Europa League

In het kader van deze play-offs van de Europa League zal Union tweemaal tegen een Nederlandse topclub, Ajax Amsterdam, spelen. Hier is alles wat je moet weten over Ajax Amsterdam.

Met 11 punten uit 24 eindigden de Unionisten op de 21ste plaats in de Europa League-ranglijst, terwijl Ajax zich met 13 punten als 12e plaatste. De twee teams nemen het donderdag tegen elkaar op in de heenwedstrijd.

Ajax verkeert momenteel in uitstekende vorm. Onder leiding van Francesco Farioli wonnen ze maar liefst 6 keer op rij in de competitie en staan ze momenteel gedeeld eerste op de ranglijst, samen met rivaal PSV. Ze hebben echter nog één wedstrijd tegoed, wat hen de kans geeft om hun voorsprong te vergroten bij winst.

In de beker werd Ajax uitgeschakeld in de 1/8 finale door AZ Alkmaar. In de Europa League eindigden ze als 12e met 13 punten. De campagne begon sterk met 10 punten uit 12, maar daarna verloren ze drie keer op rij. Ze sloten het Europese avontuur af met een overwinning op Galatasaray, het team van Dries Mertens.

De vorm van de Ajax-spelers

Wat betreft de spelers: bij Union moeten ze vooral uitkijken naar enkele belangrijke Ajax-spelers. Jorrel Hato, de 18-jarige verdediger, is een van de jongste en sterkste leiders in de Ajax-defensie. Kenneth Taylor, topscorer van Ajax in de Europa League (3 doelpunten in 7 wedstrijden), is belangrijk in zowel de aanval als verdediging.

Wout Weghorst en Brian Brobbey vormen samen de doelpuntenmachine van Ajax. Ze zijn fysiek sterk en weten het doel makkelijk te vinden. Brobbey begint meestal de wedstrijden, terwijl Weghorst zijn kracht en energie in de slotfase inbrengt. Bovendien is er de kalmte van middenvelder Jordan Henderson, die ervaring heeft met grote wedstrijden.

Een vrij rustige transferperiode

Wat de transferperiode betreft, was het vrij rustig voor Ajax. Ze haalden de Noorse aanvaller Oliver Edvardsen, die 8 doelpunten maakte voor Go Ahead Eagles, als vervanger voor Chuba Akpom, die op huurbasis naar LOSC vertrok. Verder vertrok rechterverdediger Devyne Rensch naar AS Roma.