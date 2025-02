Immens contrast: Anderlecht is in deze categorie alvast zwaar in het nadeel ten opzichte van Fenerbahçe

Donderdag 13 februari neemt Anderlecht het op tegen het Fenerbahçe van José Mourinho. Terwijl Anderlecht bekend staat om zijn jeugdige selectie lijkt het bij de ploeg uit Turkije het omgekeerde te zijn. Met spelers als Tadic en Dzeko bestaat de selectie uit voormalige vedettes met bakken ervaring.

Wie de selectie van Fenerbahçe eens vlug doorneemt, zal al snel enkele ronkende namen van weleer herkennen. Tadic maakte het mooie weer bij Ajax en daarvoor in de Premier League bij Southampton. Kapitein Edin Dzeko was jaren de ploeggenoot van Radja Nainggolan bij AS Roma, en van Kompany bij Manchester City.

Goed nieuws voor Anderlecht: Kroatische doelman Livakovic, die indruk maakte op het wk in Qatar, is er wellicht niet bij donderdag. Dat bevestigde José Mourinho.

Daarnaast vinden we namen als Skriniar (Inter en PSG), Fred (Manchester United), Kostic (Juventus en Frankfurt). Al deze namen hebben al een flinke portie (Europees) voetbal achter de kiezen en het contrast met de selectie van Anderlecht is immens. Zo hebben Dzeko, Fred en Skriniar samen meer wedstrijden in de Champions League (152), dan de voltallige Anderlecht-selectie samen (142).

Europese waters

Ondanks het feit dat spelers als Vertonghen, Hazard en Dendoncker ook al wat Europese watertjes hebben doorzwommen, is de Europese ervaring bij Anderlecht een pak minder dan bij de Turkse ploeg.

Het is vooral bij de nieuwkomers van paars-wit duidelijk dat Europese ervaring ontbreekt. Zowel Adryelson, Simic als Huerta speelden voor dit seizoen nog geen minuut Europees voetbal. Deense centrale verdediger Hey speelde vorig seizoen wel al enkele wedstrijden in de Conference League voor FC Nordsjaelland.

Opvallend: De voltallige selectie van Fenerbahçe speelde over alle Europese competities (928) meer dan het dubbele aantal wedstrijden dan de selectie van Anderlecht (461).

Vertrouwen in eigen kunnen

Het is wel niet de eerste keer dit seizoen dat Anderlecht tegen ploegen met meer Europese ervaring dan zichzelf speelde. De winst op het veld van Real Sociedad is voor vele voetbalfans al een tijdje geleden, maar was een prestatie om trots op te zijn. Ook het gelijkspel in eigen huis tegen FC Porto zou paars-wit genoeg vertrouwen in het eigen kunnen moeten geven.

Daarnaast staat Fenerbahçe erom bekend voor haar Europese wedstrijden flink te roteren, zeker nu het in een titelstrijd verwikkelt is met aartsrivaal Galatasaray. Drie dagen na de terugmatch op het veld van anderlecht spelen de twee titelrivalen overigens tegen elkaar op het veld van Fenerbahçe. Anderlecht is dus niet volledig kansloos tegen de troepen van José Mourinho.