Is dit wel een goed idee? Ploeggenoten sturen STVV-doelman telkens de verkeerde richting uit, tot hilariteit van analist

Het stoppen van een strafschop is al moeilijk genoeg voor een doelman, maar bij STVV kreeg doelman Kokubo de afgelopen weken extra druk van zijn eigen spelers. Zowel Louis Patris als Didier Lamkel Zé probeerden hun doelman een handje te helpen, maar telkens stuurden ze Kokubo de verkeerde kant op.

Louis Patris dacht tegen Union een slimme actie te doen tijdens de penalty van Union-spits Promise David. Terwijl David zich voorbereidde op zijn schot, stuurde Patris zijn doelman Kokubo naar de linkerhoek. Maar helaas voor Patris koos David de andere kant, waardoor Kokubo compleet op het verkeerde been stond.

Ook dit weekend probeerde Didier Lamkel Zé hetzelfde trucje, maar op zijn eigen manier. Tegen Dender gebaarde de Kameroener tijdens een strafschop duidelijk naar rechts, in de hoop zijn doelman de goede richting op te sturen. Maar ook dit keer koos de aanvaller voor de andere kant.

Frank Boeckx kon er in Extra Time wel om lachen. De gewezen doelman vertelde dat bijna iedere doelman al eens geprobeerd heeft om een strafschop te stoppen met hulp van zijn ploeggenoten, maar vaak is dat geen succes.

Boeckx legde uit dat een goede voorbereiding belangrijk is voor een doelman om een penalty te stoppen. "Als je je goed hebt voorbereid en weet wat je tegenstander doet, kun je misschien wel iets doen met aanwijzingen van je teamgenoten."

Hoewel sommige spelers het goed vinden om hun doelman te helpen, is het voor de keeper niet altijd even duidelijk of dat echt helpt. Voor Kokubo zou het volgens Boeckx misschien beter zijn om zijn eigen gevoel te volgen en niet afhankelijk te zijn van de aanwijzingen van zijn medespelers.