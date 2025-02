Alle commotie om niets: Belgisch toptalent gaat zijn contract dan toch verlengen en doet water bij de wijn

De handtekeningen zijn nog niet gezet, maar dat gebeurt binnenkort. Rayane Bounida gaat verlengen bij Ajax. De 18-jarige aanvaller ziet zijn kans op een doorbraak bij de Amsterdammers binnen handbereik en Ajax deed een inspanning om hem te behouden.

De 18-jarige Belg, die een aflopend contract had en in de belangstelling stond van andere clubs, kiest voor een verlengd verblijf in Amsterdam. De club en de aanvallende middenvelder zijn nagenoeg rond over een nieuwe verbintenis, die hem minstens drie extra seizoenen in de Nederlandse hoofdstad houdt.

Dat Bounida kiest voor het sportieve plan van Ajax, in plaats van een lucratief buitenlands avontuur, stemt de clubleiding meer dan tevreden. De talentvolle Belg speelt wekelijks voor Jong Ajax en wordt steeds vaker opgenomen in de wedstrijdselectie van het eerste elftal onder trainer Francesco Farioli.

Volgend seizoen krijgt hij zelfs de kans om definitief aan te sluiten bij de A-kern, een duidelijk teken van vertrouwen in zijn ontwikkeling. Bounida’s verhaal begon in België, waar hij op jonge leeftijd al uitgroeide tot een fenomeen. Bij Anderlecht gold hij als hét toptalent van zijn generatie, met miljoenen volgers op sociale media die zijn spectaculaire dribbels en technische hoogstandjes bewonderden.

Zijn vertrek naar Ajax in 2022 kwam hard aan bij paars-wit, dat hem graag in eigen huis had zien doorbreken. Toch koos Bounida, toen nog amper 16, voor het Nederlandse opleidingstraject, dat volgens hem beter aansloot bij zijn ambities.

De keuze om in Amsterdam te blijven past in datzelfde plaatje. Ondanks interesse van andere clubs en de kans om nu al voor het grote geld te gaan, focust hij zich op zijn sportieve ontwikkeling. Ajax ziet in hem een van de toekomstige sleutelfiguren en wil hem laten doorgroeien naast andere talenten zoals Jorthy Mokio, Jan Faberski en Sean Steur.