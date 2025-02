Contractverlenging of transfer? 'Arsenal en Trossard praten over toekomst en hebben knoop doorgehakt'

Leandro Trossard gaat zijn contract bij Arsenal FC verlengen. Er waren geruchten omtrent een vertrek, maar daar is niets van aan.

Het contract van Leandro Trossard bij Arsenal FC loopt medio 2026 af. Met andere woorden: er moet in het tussenseizoen een beslissing genomen worden.

De Engelse media weten dat de knoop al doorgehakt is. The Gunners zaten reeds samen met (de entourage van) Trossard. Die meeting was meer dan bevredigend.

Beide partijen hebben de intentie kenbaar gemaakt om met elkaar door te gaan. De punten en komma's moeten nog besproken worden, maar dat is voer voor de komende gesprekken.

Trossard vraagt een contract voor twee seizoenen, inclusief optie voor een extra voetbaljaargang. De Londenaren zijn geneigd om in dat verhaal mee te gaan.

Blijft Leandro Trossard langer bij Arsenal FC?

De Rode Duivel speelt sinds 2023 in Londen. Arsenal betaalde destijds 24 miljoen euro om hem over te nemen van Brighton & Hove Albion.