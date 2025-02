Dimitri De Condé legt uit waarom KRC Genk én hijzelf héél trots zijn op de transfer van absoluut goudhaantje

KRC Genk is er in geslaagd om Yaimar Medina naar Limburg te halen. Dimitri De Condé is héél trots op de inkomende transfer. En daar heeft de sportief directeur zijn redenen voor.

KRC Genk trok afgelopen zomer al aan de mouw van Yaimar Medina, maar Independiente del Valle weigerde het goudhaantje te laten gaan. De Ecuadoriaanse club zwichtte afgelopen wintermercato dan toch toen Genk met vijf miljoen euro over de brug kwam. En het moet gezegd: Dimitri De Condé realiseerde een héél straffe transfer. Ook Bayer 04 Leverkusen en Fenerbahçe SK waren met club én speler in gesprek over een transfer. Uiteindelijk won het sportieve project van de Limburgers. "Het is héél duidelijk dat het de laatste jaren lastig is geworden om zo'n spelers binnen te halen", aldus De Condé bij Techtalk. "Medina is al international, hé. Zo'n jongens gaan normaal gezien rechtstreeks naar de Bundesliga of de Premier League." "En dat is hét verschil met vroeger", gaat de sportief directeur van De Smurfen verder. "Een Engelse topclub zette enkele jaren geleden geen jonge gast van achttien of negentien jaar. Nu spelen gasten op die leeftijd voor de grootste clubs ter wereld." Een Engelse topclub zette enkele jaren geleden geen jonge gast van achttien of negentien jaar. Nu spelen gasten op die leeftijd voor de grootste clubs ter wereld Toch slaagt De Condé erin om sommige goudhaantjes naar Genk te loodsen. "Ik focus op de menselijke aandacht om het verschil te maken. Maar we moeten als club harder én sneller werken dan ooit om zo'n deals rond te krijgen."