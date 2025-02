Zijn de Rode Duivels eraan voor de moeite? 'Na eerdere beloftes gaat Griekenland vol in het charme-offensief voor Karetsas'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Griekse voetbalbond zet alles op alles om Konstantinos Karetsas te overtuigen. Het goudhaantje van KRC Genk kreeg al enkele beloftes. Ook voor zijn eerste selectie wordt alles uit de kast gehaald.

We schreven eerder al dat Vincent Mannaert en Rudi Garcia dringend in actie moeten schieten. Griekenland is namelijk goed op weg om Konstantinos Karetsas te overtuigen.

Het goudhaantje van KRC Genk kreeg al de belofte dat hij zal worden opgeroepen voor de Griekse nationale ploeg tijdens de volgende interlandperiode. En dat is niet alles: ook speelminuten zijn in die wedstrijden al een uitgemaakte zaak.

De Griekse kranten schrijven dat Ivan Jovanovic de volgende troefkaart op tafel gooit. De Griekse bondscoach zal eind februari persoonlijk naar België reizen om de eerste selectie van Karetsas te bevestigen.

Griekenland werkt in maart een dubbele confrontatie af met Schotland. Zal Karetsas dan al in het Griekse shirt te bewonderen zijn? Dat hangt van de middenvelder zelf af. En misschien toch ook een beetje van Mannaert en Garcia…