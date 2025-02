🎥 Buffalo's zetten alles op alles voor cruciale clash tegen Beerschot en doen extra effort voor de fans

Zondagmiddag ontvangt KAA Gent rode lantaarn Beerschot. De wedstrijd krijgt een extra speciaal tintje, want het is de 'match van de Foundation', waarbij de club haar maatschappelijke rol in de kijker zet.

De Planet Group Arena is bovendien bijna volledig uitverkocht tegen Beerschot dat geen uitsupporters mag meebrengen na de wantoestanden tegen Antwerp. Daarom besloot KAA Gent om voor hun thuissupporters het uitvak te openen zodat elke Buffalo kan komen supporteren.

Zondag spelen we in een vol huis zonder Beerschot-fans, maar misschien wel met jou in het uitvak? 👀



Interim-coach Danijel Milicevic is in Het Nieuwsblad blij met de grote opkomst. “Tegen Anderlecht was het stadion ook al goed gevuld, en de fans hebben ons fantastisch gesteund. Net als toen willen we ook nu weer de drie punten thuishouden en een stap zetten richting de top-zes.”

Toch beseft Milicevic dat het geen gemakkelijke opdracht wordt. “Het is kort dag want het is toch een wereld van verschil als je na een Europese match op donderdag al op zondagmiddag om 13u30 aan de bak moet. Herstellen en recupereren is essentieel in het moderne voetbal."

Hoewel Gent met een sterk team kan aantreden, heeft Milicevic toch zorgen over de verdediging. Zo moet het Jordan Torunarigha achterin missen en slikte het zowel tegen KV Mechelen en Real Betis teveel tegendoelpunten.

“Na Beerschot krijgen we drie bijzonder lastige opdrachten", besluit Milicevic, verwijzend naar de duels tegen Genk, Club Brugge en Antwerp. Een overwinning zondag is dus extra belangrijk om in de top-zes te blijven meedoen.