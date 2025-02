🎥 Ruben Van Gucht doet opvallende ontdekking tijdens gala: 'Dat moet mij weer overkomen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tijdens de uitreiking van de Kastaars beleefde Ruben Van Gucht een verrassende ontdekking. In de zak van zijn geleende sixties-kostuum trof hij een rood vrouwenslipje aan.

In de podcast Achter de schermen blikten Pieterjan Marchand en Jeff Bronder samen met onder andere Rik Verheyen terug op de Kastaars. Daar vertelden ze hoe ze samen met Freek Braeckman, Ruben Van Gucht, Lies Vandenberghe en Goedele Wachters een muzikaal eerbetoon brachten aan de Vlaamse nieuwsankers.

“De vier ankers waren meteen enthousiast over hun deelname", klonk het. “Zeker Ruben Van Gucht, dat is een ongelofelijk showbeest.”

Op de avond zelf werd het zestal uit het publiek gehaald en moest er snel omgekleed worden. Dat gebeurde niet in aparte kleedhokjes, maar in een geïmproviseerde containerruimte.

“Voor we het wisten, stonden wij daar dus eigenlijk allemaal in onze onderbroek”, klinkt het bij Marchand en Bronder. Nadat iedereen was omgekleed, moest de groep nog langs de geluidsafdeling om in-ears te krijgen. Op dat moment deed Van Gucht zijn opvallende ontdekking.

Toen Van Gucht in zijn zak tastte, haalde hij plots een rood vrouwenslipje tevoorschijn. “Hij zei: ‘Allee jong, dat dat mij nu weer moet overkomen.’ Het was een avond om nooit te vergeten”, besloten de podcasthosts.