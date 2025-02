Arne Slot dreigt schorsing, maar Premier League verwijdert opmerkelijke berichtgeving

Arne Slot staat mogelijk voor een schorsing van twee speeldagen na zijn rode kaart na afloop van de Merseyside-derby tegen Everton. Het bericht hierover werd kort na publicatie weer verwijderd van de Premier League-website. De Engelse voetbalbond heeft nog geen officieel commentaar gegeven.

Na de 2-2 gelijkmaker van Everton in de allerlaatste minuut liepen de emoties hoog op. Slot zou volgens de scheidsrechter, Michael Oliver, ‘agressieve, beledigende of kwetsende taal’ hebben gebruikt. De rode kaart werd uitgedeeld nadat de trainer zijn ongenoegen had geuit over de beslissingen van de scheidsrechter. Slot zelf heeft zich wel uitgelaten over de situatie, maar weigert te vertellen wat hij precies tegen Oliver zei.

"De emoties kregen de overhand. Als ik terugkijk, zou ik het dolgraag anders hebben gedaan, en dat wil ik de volgende keer ook graag doen. Maar wat er precies is gezegd, zeg ik niet", aldus Slot in de Telegraaf.

Another angle of Arne Slot's red card tonight...



What did he say to Michael Oliver 🤝 pic.twitter.com/qzR376WKUw — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 12, 2025

De situatie is verwarrend, omdat de Premier League het bericht over de schorsing van twee duels na een uur weer verwijderde, zonder enige verklaring. De FA heeft tot nu toe niet gereageerd op het voorval.

De FA heeft drie dagen de tijd om te beslissen over mogelijke maatregelen. Mocht Slot geschorst worden, mist hij de komende wedstrijden tegen Wolverhampton en Aston Villa.

Mogelijks neemt John Heitinga dan de rol van hoofdtrainer over. Voorlopig is het wel nog onduidelijk wat het verdict zal zijn voor Slot.