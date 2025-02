Basisspeler van Club Brugge maakt bekend aan het einde van het seizoen te willen vertrekken: "Ik wil van omgeving veranderen, ik ben ambitieus"

Ferran Jutgla slaagde er niet in om door te breken in het eerste team van FC Barcelona en besloot dan maar naar Club Brugge te gaan. Nu wil de Spaanse aanvaller graag terugkeren naar Spanje om in La Liga te spelen.

Ferran Jutgla begon zijn carrière bij FC Barcelona, waar hij zijn opleiding doorliep en speelde voor het B-team. Ondanks zijn lange tijd bij de club, slaagde hij er nooit in door te breken naar het A-elftal. In juli 2022 besloot hij de stap naar Club Brugge te maken voor vijf miljoen euro, met de ambitie om zich op het Europese toneel te bewijzen.

Sinds zijn komst naar Club Brugge wisselen zijn prestaties tussen goed en minder goed. Hij is niet echt de "serial killer" waar Club Brugge naar zocht, maar deze week scoorde hij wel een schitterend doelpunt tegen Atalanta. "Het was echt een mooi doelpunt. Het was een moeilijke wedstrijd, maar we hebben een goed resultaat behaald voor de returnwedstrijd", zei hij na afloop in een interview met het Spaanse Cadena Ser.

Toen hem gevraagd werd naar de verschillen tussen het leven in Spanje en het Belgische Venetië, gaf hij eerlijk toe: "Hier is het koud en een beetje saai. Het is een mooie stad, maar ik heb het nu wel gezien."

Ferran Jutgla wil Club Brugge verlaten aan het einde van het seizoen

Na drie seizoenen in Brugge lijkt Jutgla bereid om de club aan het einde van het seizoen te verlaten. "Je weet nooit wat de toekomst brengt, maar ik zou graag terugkeren naar Spanje. Als er goede kansen voor mijn carrière komen, zou ik deze zomer graag van omgeving veranderen", vertelde hij.

Jutgla benadrukte ook dat hij ambitieus is en veel waarde hecht aan teamprojecten. "Hoe ambitieuzer het project, hoe meer het me aantrekt", zei hij.