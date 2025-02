Enorme druk bij OH Leuven dit weekend: "Maar zij zijn ook nog niet veilig hoor"

OHL bevindt zich in een spannende strijd in het klassement, met zeven ploegen binnen tien punten van elkaar. De Relegation Play-offs liggen op de loer, maar OHL heeft een relatief gunstig programma.

“Ik heb onlangs ons programma eens naast dat van onze concurrenten gelegd", zegt Siebe Schrijvers in HLN. “Het is heel spannend, iedereen speelt nog tegen mekaar.”

Komend weekend speelt OHL thuis tegen Dender, dat twee punten meer telt. Daarna volgen Antwerp, Westerlo, Kortrijk en STVV. “Wij hebben het voordeel dat we nog drie keer thuis spelen, maar dat maakt die matchen nóg belangrijker. Daar móét je gewoon een resultaat halen,” benadrukt Schrijvers.

“We moeten proberen die allemaal te winnen, dan heb je al negen punten. Maar hoeveel punten we nodig hebben om veilig te zijn? Daar durf ik geen concreet aantal op te plakken.”

De laatste weken moest OHL zich vaak beperken tot verdedigen, mede door rode kaarten tegen KV Mechelen en Club Brugge. Tegen Dender wordt dat anders. “Op Brugge of thuis tegen Dender, dat wordt sowieso een ander gegeven", stelt Schrijvers. “Ik verwacht dat we meer de bal gaan hebben. We proberen dominant te voetballen in balbezit en we hebben de afgelopen weken getoond dat we weinig kansen weggeven.”

Coach Chris Coleman weet hoe belangrijk de match tegen Dender is. Bij winst springt OHL over hen in de stand. “Zij zijn net als wij nog niet veilig hoor. Ze hebben nu 31 punten, maar volgens mij gaan we er meer dan dat nodig hebben om straks boven de meet te eindigen.”

De druk stijgt voor heel wat teams. “Er blijven steeds minder matchen over, dus de nood om een resultaat te halen wordt almaar groter", zegt Schrijvers. “Voor een team of zes, zeven wordt het stresserend de komende weken. In het voetbal kan het snel keren. Daarom is dit weekend zo’n big game,” besluit hij.