Is Gavin Bazunu de juiste versterking voor Standard, of een overbodige keuze voor Matthieu Epolo? Pep Guardiola lijkt het antwoord klaar te hebben

Gavin Bazunu heeft niet echt gerustgesteld tijdens zijn eerste wedstrijd met Standard. Maar de doelman lijkt te beschikken over het nodige karakter om om te gaan met de druk die op zijn schouders rust.

Gavin Bazunu heeft een lastige taak voor zich bij de Rouches. Hij neemt de plaats in van Matthieu Epolo. De wedstrijd tegen Westerlo heeft de twijfels over de keuze voor een jonge doelman in plaats van een ervaren uitgeleende keeper niet weggenomen.

Bazunu, die deze zomer van Southampton naar Standard kwam, had dit seizoen nog niet gespeeld voor zijn Engelse club door een blessure aan zijn achillespees. Hij was pas aan het begin van het jaar terug op het veld. Ondanks dat hij geen minuten had gemaakt bij Southampton, was het wel een mooie kans voor Standard om hem in te lijven.

Bazunu werd al vroeg opgemerkt door Manchester City, waar hij als jonge doelman begon. Pep Guardiola was onder de indruk van zijn persoonlijkheid en leiderschap op het veld. Volgens Guardiola was Bazunu betrokken bij iedere actie, altijd communicatief en vastbesloten.

Vroeg opgemerkt

Gavin Bazunu kwam bij Manchester City aan toen hij nog geen 17 jaar was, met al twee Europese bekerwedstrijden op zijn naam bij de Shamrock Rovers. Enkele maanden na zijn aankomst op de Etihad Campus, trainde hij al met het eerste team. Hij kon daarbij profiteren van de waardevolle adviezen van Xabier Mancisidor, de doelmannentrainer van Manchester City.

Na zijn tijd bij City werd Bazunu twee keer uitgeleend, eerst aan Rochdale en later aan Portsmouth. In 2022 kocht Southampton hem voor 14 miljoen euro. Na zijn vertrek bij City, speelde hij meteen bij Southampton en viel op door zijn talent en het vertrouwen van zijn coach, Ralph Hasenhüttl. Guardiola sprak ook zijn bewondering uit voor de jonge doelman en zijn vermogen om onder druk te spelen.

Nu speelt Bazunu bij Standard, waar hij opnieuw met druk te maken krijgt. Ondanks zijn jonge leeftijd kan zijn ervaring en leiderschap op het veld belangrijk zijn, ook voor Matthieu Epolo. Het is aan Bazunu om zijn potentieel te bewijzen en het niveau van voor zijn blessure weer te halen.