JPL-coach niet meteen bescheiden: "Als ik hier van het begin was geweest, was top-8 een realistisch doel"

Ferdinand Feldhofer werd op 10 december aangesteld als coach van Cercle Brugge, een verrassende naam voor velen. De 45-jarige Oostenrijker, die eerder succesvol was bij Wolfsberger en Rapid Wien, kwam over van Tbilisi in Georgië.

Zijn impact was meteen duidelijk: pas in zijn tiende wedstrijd, tegen Genk, leed Cercle zijn eerste nederlaag onder zijn leiding. Bij zijn aanstelling geloofde Feldhofer meteen in het potentieel van Cercle, ondanks de toenmalige voorlaatste plaats.

“Ik volgde Cercle en de Belgische competitie al langer en wist dat er veel kwaliteit was. Dit team hoorde niet thuis in tweede klasse", zegt hij in KVW. Inmiddels staat Cercle op een veilige negende plek.

Na zijn periode bij Rapid Wien bleef hij bijna twee jaar zonder club. “Ik wilde de juiste keuze maken. Er waren opties, ook uit België, maar ik vond nergens genoeg kwaliteit", vertelt hij. Zijn korte avontuur in Georgië werd snel ingeruild voor Cercle, een club die perfect past bij zijn visie op voetbal en ontwikkeling.

De ambities blijven bescheiden. “Had ik hier vanaf de start van het seizoen gestaan, was de top-8 een realistisch doel. Nu focussen we op behoud in 1A. Ik haat verliezen, maar we bekijken het match per match", zegt hij. Cercle heeft nog een zwaar programma voor de boeg, met wedstrijden tegen Antwerp, Club Brugge en Anderlecht.

Zijn topscorer Kévin Denkey vertrok al bij zijn komst en inmiddels is ook Olaigbe weg. “Dat hoort bij Cercle, een opleidingsclub. We hebben vervangers gevonden en het is mijn taak om spelers beter te maken", zegt Feldhofer. Eén van die spelers is Felipe Augusto, die volgens hem verder staat in zijn ontwikkeling dan Denkey destijds.