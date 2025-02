Krijgt Ajax sneller zijn vierde ster? Supportersvereniging is niet te spreken over de gang van zaken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ajax zou sneller dan verwacht een vierde ster op het shirt kunnen krijgen. Volgens de regels van de KNVB krijgt een club een ster bij elk tiende landskampioenschap. Daarbij tellen de titels van zowel het mannen als vrouwenteam mee.

De mannen van Ajax hebben 36 keer de landstitel gewonnen en de vrouwen drie keer. Als één van beide teams nog een keer kampioen wordt, kan Ajax dus een vierde ster toevoegen.

De KNVB verplicht clubs niet om de titels van de mannen en vrouwen samen te tellen. Het is aan Ajax om te bepalen of de club deze regel wil gebruiken of alleen de titels van de mannen blijft tellen.

Veel supporters vinden dat de vierde ster pas moet komen als de mannen hun veertigste titel hebben behaald. Fabian Nagtegaal van de supportersvereniging zei in Vandaag Inside het volgende: "Wij willen geen ster door titels bij elkaar op te tellen. Jong Ajax telt ook niet mee, dan wordt het rommelig."

Nagtegaal vindt dat de mannen en vrouwen apart hun prestaties moeten vieren. "Ze spelen in hun eigen shirts en staan voor hun eigen successen. Je moet niet zomaar alles samenvoegen om een extra ster te krijgen."

FC Twente koos er eerder voor om geen ster te dragen. Hun mannen en vrouwen teams zijn samen tien keer kampioen geworden, maar ze vonden dit niet passen binnen hun traditie.