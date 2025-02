📷Krijgt PSG binnenkort een nieuwe aartsrivaal dankzij Jürgen Klopp? 'Kleine broertje' komt met ambitieuze plannen naar buiten

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Volgend seizoen krijgt Paris Saint-Germain er nieuwe buren bij. Het kleinere Paris FC verhuist naar het Jean-Bouin stadion, dat vlak naast het Parc des Princes ligt.

Als Paris FC promoveert naar de Ligue 1, komt er voor het eerst sinds de jaren 80 een Parijse stadsderby. De twee clubs, Paris FC en rugbyclub Stade Français Paris, hebben volgens Het Laatste Nieuws afgesproken dat ze samen het Jean-Bouin stadion zullen gebruiken.

Paris FC speelt momenteel in de Franse tweede divisie, maar staat op de tweede plaats en heeft kans om te promoveren naar de Ligue 1. Als dat gebeurt, komt er dus weer een stadsderby tussen PSG en Paris FC, iets wat sinds de jaren 80 niet meer gebeurd is.

Paris FC wil niet langer gezien worden als het 'kleine broertje' van PSG. Het huidige stadion, Stade Charléty, wordt meer gebruikt voor atletiek en biedt geen echte voetbalervaring.

Paris FC heeft dan ook grotere ambities. De club wil met de hulp van de Franse miljardair Bernard Arnault en het sportmerk Red Bull een serieuze concurrent van PSG worden. De Red Bull Group heeft ook andere topclubs, zoals Leipzig, Salzburg en Leeds, in zijn bezit.

Jürgen Klopp, nu het hoofd van de Red Bull Group, zal Paris FC adviseren over zaken zoals spelfilosofie en transfers. De voormalige coach van Liverpool, zei na een bezoek aan het huidige stadion dat het lang geleden is dat hij een wedstrijd vanuit zo'n slechte zitplaats had gezien.